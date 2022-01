Hoewel de Leidse burgemeester Lenferink alle begrip zegt te hebben voor de moeilijke situatie waarin de cultuursector zich bevindt, verbiedt hij de acties die voor woensdag zijn aangekondigd door popcentrum Gebr. de Nobel en Theater Ins Blau. Dat laat hij desgevraagd via zijn woordvoerder aan Sleutelstad weten.

"Ik vind ook dat versoepelingen en een verantwoorde opening mogelijk moeten zijn en maak mij daar ook sterk voor", zegt Lenferink die ook volop in gesprek is met de culturele instellingen in Leiden. "Maar er zijn in ons land legale mogelijkheden om actie te voeren. Daar valt het negeren van de coronamaatregelen zoals die op dit moment gelden niet onder. Ik kan die acties daarom niet toestaan."

Directeur van Gebr. De Nobel Ruud Visser zag zo'n verbod al aankomen en heeft zijn deelname aan Kapsalon-Theaterdag daarom aangemeld als officiële manifestatie. Dat is nodig om legaal te mogen demonstreren en kan niet zomaar worden verboden. Op basis van overtreding van de coronamaatregelen kan dat wel, zoals Lenferink eerder deed bij een ludieke actie van voetbalvereniging LSVV.

Afgelopen weekeinde gingen ook al enkele horecabedrijven zonder toestemming open. Daarbij werden door de gemeente waarschuwingen uitgedeeld. "Dat is een van de mogelijkheden die je hebt in de handhaving", zei Lenferink daar gisteren over. Hij kondigde toen ook aan dat het nu wel klaar moest zijn met de acties.

De tijd van waarschuwen is voorbij en Lenferink kondigde aan om vanaf nu weer te gaan werken met voorwaardelijke boetes. Als zo'n 'last onder dwangsom', zoals zo'n voorwaardelijke boete officieel heet, wordt opgelegd, moet het bedrag dat daaraan is gekoppeld worden betaald als een overtreder opnieuw in de fout gaat. Het kan daarbij gaan om boetes die oplopen tot duizenden euro's.