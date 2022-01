Het weghalen van de kinderhartchirurgie in Leiden door de regering vormt een bedreiging voor het voortbestaan van het LUMC, zo waarschuwt LUMC-voorzitter Douwe Biesma. In een brandbrief wordt de nieuwe minister Micky Adriaansen van Economische Zaken en Klimaat gewezen op de negatieve economische gevolgen voor de gehele Leids-Haagse regio wanneer het LUMC als innovatieve motor van het Bio Science Park wegvalt.

Ook de ministers Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben brandbrieven ontvangen van de voorzitter van de raad van bestuur van het LUMC. Biesma lijkt in zijn actie te worden gesteund door het Leidse college, de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en de Stichting Leiden Bio Science Park. De brandbrieven zijn wijd verspreid onder de pers.

"Het weghalen van het kinderhartcentrum heeft grote gevolgen voor het functioneren van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis van het LUMC als geheel", zo schrijft Biesma in de brandbrieven. Hij verwacht verder een negatief effect op de instroom van studenten, omdat aankomende studenten in Leiden minder breed kunnen worden opgeleid. Het wegvallen van wetenschappelijk onderzoek in relatie tot de kinderhartchirurgie zou bovendien een negatief effect hebben op het wetenschappelijk onderzoek van bedrijven op het Bio Science Park.

Het LUMC wijst erop niet principieel tegen concentratie van zorg te zijn, maar stelt dat de regering niet alle relevante punten voldoende heeft meegewogen bij haar besluit om de kinderhartchirurgie uit Leiden weg te halen. De ministers worden in de brandbrieven dringend verzocht hun kijk te verbreden en om een impactanalyse naar de gevolgen van het besluit uit te laten voeren, waarbij alle wetenschappelijke, medische en economische belangen worden meegenomen.

De kinderhartchirurgie voldoet in Leiden en Rotterdam aan zeer hoge eisen qua aantal operaties en de kwaliteit daarvan. Bovendien kent het LUMC een lange traditie van kinderhartchirurgie. Kinderen komen niet alleen uit heel Nederland naar Leiden maar ook uit het buitenland. Ook is Leiden het enige ziekenhuis waar prenatale kinderen worden geopereerd, aldus Biesma. Dat de kinderhartchirurgie niet weggehaald wordt bij de ziekenhuizen die niet aan die eisen voldoen, wekt bevreemding.

Het besluit van de minister Kuipers om niet terug te komen van de beslissing van zijn voorganger om de kinderhartchirurgie weg te halen uit Leiden leidt dan ook tot veel onbegrip. Bij burgemeester Lenferink bijvoorbeeld: "Het centrum in Leiden is het grootste en beste van Nederland. Het is wel heel gek om dat dan te sluiten." Ook oud-patiënten spreken zich uit tegen de sluiting.

Voor de verontwaardigde burger bestaat er de mogelijkheid om een petitie te tekenen. Dat deden al bijna 65.000 mensen. De Tweede Kamer heeft inmiddels laten weten een toelichting te willen ontvangen van de minister van VWS. Kamerlid Joba van den Berg (CDA) heeft al gezegd een feitelijke onderbouwing en impactanalyse van het besluit te missen. Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) zei eerder tegen mediapartner Omroep West het besluit van de minister 'een schoffering van de Tweede Kamer' te vinden. Het LUMC hoopt ongetwijfeld op meer en een breder verzet vanuit de samenleving en de Tweede Kamer.