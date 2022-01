De politie van Amsterdam heeft zaterdagmiddag een 27-jarige man opgepakt in verband met een overval op een woning in het Nico van der Horstpark in Leiden. Die vond zaterdag rond 11.00 uur plaats. De 32-jarige bewoner werd daarbij mishandeld en beroofd van zijn auto.

Nadat het kenteken van de gestolen auto was verspreid, werd deze gesignaleerd bij Amsterdam. Een patrouillewagen zag het gestolen voertuig rijden en zette de achtervolging in. Met meerdere wagens werd de auto uiteindelijk op de A10 'ingeboxt', waarna de bestuurder kon worden gearresteerd.

De politie zoekt nu getuigen van de overval in de woning in het Nico van der Horstpark. Rond 11.00 uur drongen twee mannen de woning binnen en mishandelden de 32-jarige bewoner. Pas rond 13.15 uur gingen de verdachten ervandoor met de auto van hun slachtoffer. Door middel van nummerplaatregistratie kon de gestolen auto snel getraceerd worden.

Rond 14.00 uur werd de auto tot stoppen gebracht en kon de 27-jarige verdachte worden aangehouden. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit momenteel nog vast. De tweede verdachte zat niet in de gestolen auto en is nog spoorloos. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de woningoverval tussen 10.30 en 13.30 uur in het Nico van der Horstpark in Leiden. Wie meer informatie heeft of over videobeelden beschikt, wordt gevraagd om contact op te nemen via 0900-88 44 of anoniem via M 0800-7000.