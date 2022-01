De politie is een onderzoek gestart na een overval op een woning in het Nico van der Horstpark in Leiden. De overval vond zaterdagmiddag rond 13.30 uur plaats.

Bij de woning is sporenonderzoek gedaan en de politie heeft in de omgeving gezocht naar de dader(s). Of er iets is buit gemaakt bij de overval is nog niet bekend.