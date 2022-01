De windvaan van de stadhuistoren is teruggeplaatst op zijn plek. Het vier meter hoge werk boven op de torenspits is tijdens de verbouwing van het stadhuis gerestaureerd door de firma Jobse BV uit Middelburg. De windvaan kan nu weer rond gaan draaien om de windrichting aan te geven. Voorheen zat het helemaal vastgeroest.

De windvaan bestaat uit een binnenas waar nu roestvrij staal in zit, een ronddraaiende vaan die de windrichting aangeeft en vier peilers die het noorden tot het zuiden aanwijzen. Een medewerker van Jobse BV vertelt dat de windvaan in goede staat was. Er zaten wat scheurtjes in het metaal die zijn gerepareerd. De leeuw en het wapen van Leiden, die het ronddraaiende deel vormen, zijn opnieuw verguld in bladgoud.

De windvaan is een van de oudste onderdelen van het stadhuis. Het overleefde de brand in 1929 en werd gerestaureerd door edelsmit Brom uit Utrecht. In 1982 werd het koper van de windvaan hersteld.

Eerder werden bij de huidige verbouwing van het stadhuis de klokken in de toren weer getest en binnenkort kan ook de tijd weer worden afgelezen op de klok op de toren. De verbouwing is volgens de planning in het eerste kwartaal van dit jaar klaar.