Met het doorvoeren van een aantal maatregelen om het bezoekers van de stad makkelijker te maken om een toilet te bezoeken, heeft de gemeente Leiden een flinke sprong gemaakt op de ranglijst van toiletvriendelijke gemeenten. Die wordt jaarlijks wordt opgesteld door de toiletalliantie, bestaande uit de Maag Lever Darm Stichting en patiëntenverenigingen. Leiden steeg vorig jaar van plek 134 naar plek 21 op deze 'pleelist'.

Aanleiding voor de gemeente om werk te maken van de beschikbaarheid van openbare toiletvoorzieningen is een raadsbreed gesteunde wens om ervoor te zorgen dat Leiden als inclusieve stad niet alleen voldoende reguliere toiletten telt, maar ook genoeg toiletten waar mindervaliden terecht kunnen. Samen met Centrummanagement Leiden zijn vijf plekken in de binnenstad in kaart gebracht waar de behoefte aan toiletbezoek het grootst is. Het gaat om plekken waar de meeste bezoekers de stad in en uit komen. Op plekken waar geen opengestelde of openbare toiletten aanwezig zijn, onderneemt de gemeente actie.

Extra toiletten worden gerealiseerd door het vergroten van het aantal opengestelde toiletten door horeca, winkels en andere instellingen. Ook de toegankelijkheid van openbare toiletten die in beheer van de gemeente zijn, wordt verbeterd. Hetzelfde geldt voor de vindbaarheid van de toiletten. Het aantal opengestelde toiletvoorzieningen door de horeca, winkels en andere instellingen is in de HogeNood-app afgelopen jaar gestegen van 29 naar 65 toiletten.

De HogeNood-app is een app waarbij op de telefoon kan worden opgezocht waar het dichtbij zijnde openbare toilet zich bevindt. Het aantal toiletten voor mindervaliden steeg van 8 naar 22. De vindbaarheid van de toiletvoorzieningen is verbeterd door op verschillende websites te verwijzen naar een kopie van de kaart van de HogeNood-app en door met een QR-code op borden te verwijzen naar de app.

Verder is het openbare toilet aan de Haven in het vaarseizoen opengesteld voor alle bezoekers en komt er een openbaar mindervalide toilet terug naast het Stadhuis. Bij nieuwe ontwikkelingen in de stad wordt op de drukste punten meteen meegenomen of er ook een toiletvoorziening kan worden gerealiseerd.

Knelpunten signaleert de gemeente ook nog wel op het gebied van de openbaar toegankelijke toiletten. Met name op het gebied van de toegankelijkheid van de gebouwen waar ze zich bevonden, de faciliteiten op zo'n locatie, de schoonmaak en de beveiliging. Ook de bekostiging van de aanleg en exploitatie van toiletvoorzieningen in de toekomst wordt nog nader bekeken. Maar dat is aan het volgende college.