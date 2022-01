Na 127 jaar zijn de deuren van boekhandel Burgersdijk & Niersman op 1 januari 2022 definitief gesloten. Eigenaren Arno de Bruin en Arne Steenkamp grepen het pensioen van De Bruin aan om te stoppen met de directe verkoop van boeken. Steenkamp zet het bedrijf, dat beter bekend staat onder de naam van het pand waarin de winkel was gevestigd 'Templum Salomonis', voort als veilinghuis.

Terwijl de verkoop van antieke en moderne boeken in de winkel terugliep, werd de tweejaarlijkse veiling die het boekhuis al jaren organiseert een steeds groter succes. "Vooral online zien we het aantal nieuwe klanten bij iedere veiling groeien", vertel Steenkamp die deze tak van de onderneming voortzet.

De Bruin heeft altijd met veel plezier in de winkel gewerkt. "Toen Arne en ik hier in 1986 aan de slag gingen waren we net geen studenten meer. Helaas laat de tijd mij ook niet los. Ik ben nu 69 en het is mooi geweest. Je moet er een keer een punt achter zetten en dat doe ik nu", vertelt hij. De oud-eigenaar gaat zich de komende tijd vooral lezend vermaken. "Ik heb thuis een goed gevulde boekenkast. Nu kom ik er eindelijk aan toe om al die boeken eens te gaan lezen. Ook ben ik in tennistraining voor het geval Wimbledon een seniorentoernooi gaat organiseren", grapt hij.

Wie door de etalage van de gesloten winkel naar binnen kijkt, ziet nog kasten vol boeken staan. "Dat klopt. We wilden geen opheffingsuitverkoop houden. Daarvoor zijn al deze boeken met teveel liefde verzameld. Een groot deel wordt geveild. Wat er over blijft, daar vinden we wel iemand voor. Misschien een collega", verklaart De Bruin.

De opslag van het pand aan de Nieuwsteeg 1 in Leiden blijft in gebruik voor de veilingen. Op de plek van de winkel wordt een handbibliotheek ingericht, met belangrijke naslagwerken. "We gaan dus eigenlijk gewoon door vanaf dezelfde plek. Maar de winkel is er niet meer", zegt Steenkamp.