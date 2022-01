De Leidse Amateur Fotografen Vereniging werd in 1922 opgericht in het gebouw van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Nu honderd jaar later wordt het jubileum het hele jaar door gevierd met exposities en activiteiten. Om te beginnen met een fotoserie in een etalage aan de Maarsmansteeg.

Het hele jaar lang is er een expositie te zien in de Maarsmansteeg. In een etalage van het voormalige V&D gebouw. De afgelopen twee jaar zijn de leden op pad gegaan om beelden vast te leggen die een relatie hebben met gebeurtenissen uit de afgelopen honderd jaar. Een voorbeeld is een foto van het stadhuis waar in 1929 een brand was. Na zes weken worden de foto's in de etalage vervangen voor een nieuwe serie.

Naast nog anderen exposities wordt er een jubileumboek gemaakt. Ook komt er in samenwerking met de universiteit een symposium op 11 juni. Daarbij wordt besproken wat de rol van fotografie is in de wetenschap. Dat thema is gekozen omdat Leiden dit jaar de European City of Science is.

De vereniging heeft nu zo'n tachtig leden en houdt bijeenkomsten voor amateurfotografen. Het doel is om van elkaar te leren en om de fotografie naar een hoger niveau te tillen. Daar hoort een podium en een publiek bij.