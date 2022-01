Een politiehelikopter die langdurig rondjes blijft vliegen boven een stukje centrum van Leiden en de nodige politiewagens die rondjes lijken te rijden op het Rapenburg. Zie hier het toneel van wat zich gisteravond rond 20.30 uur afspeelde bij de Kolfmakerssteeg.

Al snel gingen er geruchten rond dat de politie op zoek was naar iemand met een vuurwapen. Even later bleek het te gaan om een oude luchtbuks.

Een student in een woning in de Kolfmakerssteeg liep binnen inderdaad rond met een buks. "Om een muis dood te schieten", zou hij even later in een appgroep met medestudenten delen.

De overburen zagen hem echter lopen met het wapen en belden 112. Daarop werd een hele politiemacht op de been gebracht. Want bij een vermoeden van een vuurwapen wordt geen risico genomen. De studenten werden gemaand om met de handen boven het hoofd naar buiten te komen.

Toen de politie even later had vastgesteld dat het om een ongevaarlijk stuk antiek ging, mocht iedereen weer naar binnen. Ook de buks werd niet in beslag genomen. Rond 21.00 uur keerde de rust terug op de statige gracht. De politiehonden kwamen niet in actie. Zo te horen tot hun eigen spijt.