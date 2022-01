Een rouwstoet voor de veertienjarige Esmee, die op Oudejaarsavond dood werd gevonden, is zaterdag vanaf de Elza Hoeve aan de Vlietweg door een deel van Leiden gereden.

Rond 13.00 uur kwam de stoet aan bij de begraafplaats Rhijnhof waar de uitvaartdienst plaatsvindt.

Langs de route stonden veel mensen om Esmee eer te bewijzen op weg naar haar laatste rustplaats. Dat deed onder andere ook een delegatie van Gymsport Leiden waar het veertienjarige meisje lid was. Er reden ook politiepaarden mee. Esmee wilde later graag bij de bereden politie.

Esmee werd op Oudejaarsavond dood gevonden in een parkje in Leiden. Het meisje is door een misdrijf om het leven gekomen, meldde de politie eerder. Een 32-jarige man is aangehouden als verdachte. Hij is volgens het Openbaar Ministerie (OM) een bekende van het slachtoffer uit Hazerswoude-Rijndijk. De man wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht. De rechter-commissaris bepaalde maandag dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.