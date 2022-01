De werknemer van aannemingscombinatie Comol5 die eerder deze week zwaargewond raakte bij een bedrijfsongeval in de startschacht van de RijnlandRoute is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat het bedrijf weten.

Bij werkzaamheden in de startschacht is een medewerker van Comol5 afgelopen woensdagmiddag zwaargewond geraakt. De medewerker is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht waar hij afgelopen nacht aan zijn verwondingen is overleden.

De exacte toedracht van het ongeval wordt door Inspectie SZW nader onderzocht.