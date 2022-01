Burgemeester Lenferink heeft een samenscholingsverbod afgekondigd voor het schoolplein van basisschool de Eerste Leidse Schoolvereniging aan de P.C. Hooftlaan in Leiden. Aanleiding is overlast die groepen jongeren veroorzaakten in de omgeving.

Volgens Lenferink is zo’n verbod om samen te komen een effectieve maatregel omdat het politie en gemeentelijke handhavers de mogelijkheid geeft om op te treden.

Het verbod geldt voorlopig voor een jaar en is van kracht tussen 20.00 uur in de avond tot 7.00 uur de volgende morgen. Tussen genoemde tijdstippen mogen zich niet meer dan drie personen ophouden op het schoolplein.

De gemeente heeft borden rond het schoolplein neergezet om het verbod kenbaar te maken.