De VVD Leiden wil van burgemeester Lenferink weten waarom het tijdens de jaarwisseling zo uit de hand kon lopen met de overlast die werd veroorzaakt door vuurwerk.

Er deden zich enkele forse incidenten voor. Zo brandde het Vijfhovenhuis in de Hoflaan tot op de grond toe af en werd in de Lindestraat een monumentale fontein met een vuurwerkbom opgeblazen. Eenzelfde lot was de entree van het buurthuis in de Stevenshof beschoren.

Omdat veel inwoners zwaar teleurgesteld zijn dat het zo uit de hand kon lopen en de politie ogenschijnlijk niet optrad, wil de VVD dat Leiden zich veel beter op komende jaarwisselingen gaat voorbereiden.

Schade

De VVD gaat later deze maand in de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid samen met andere partijen nog vragen naar het verloop van de jaarwisseling. Bijvoorbeeld hoeveel schade er is aangericht, hoeveel boetes of dwangsommen er daadwerkelijk zijn opgelegd en of de daders van verschillende vernielingen en brandstichting zijn opgespoord.

Leest wil van de burgemeester ook een plan van aanpak voor de komende jaarwisseling. Daarin moet aandacht zijn voor meer handhavingscapaciteit, vuurwerkcontroles, directe boetes en een bredere inzet om vandalisme te voorkomen. Lenferink zelf lijkt ook al op die lijn te zitten.