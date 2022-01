Het lichaam dat op Oudjaarsdag werd gevonden in de bosjes langs de Melchior Treublaan, is van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk. Uit onderzoek van de politie blijkt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

Esmee werd donderdagavond 30 december rond middernacht als vermist opgegeven. Hierop werd door de politie een onderzoek gestart en is op verschillende locaties naar het meisje gezocht. De volgende ochtend kwam omstreeks 9.20 uur de melding dat een groepje sporters in een speelparkje aan de Melchior Treublaan het slachtoffer had gevonden. Het meisje was toen al overleden.