In Leiden zijn rondom de jaarwisseling een aantal gebouwen flink beschadigd geraakt door vuurwerkbommen. De brandweer rukte uit voor meerdere branden en de politie verricht onderzoek naar enkele vuurwerkincidenten.

Het gebouw van Speeltuin De Vijf Hoven aan de Hoflaan in Leiden stond kort na de jaarwisseling in brand. Een ooggetuige meldt aan Sleutelstad dat een vuurwerkbom die afgestoken werd bij het gebouw de oorzaak van de brand is. De brandweer hield de naastgelegen peuterspeelzaal en tegenovergelegen school nat om te voorkomen dat het vuur oversloeg.

De grote brand was van veraf te zien. Rond 0.20 uur kwamen de eerste meldingen van de brand binnen. Tegen 1.00 uur was de brandweer bezig met nablussen. Het buurthuis is tot de grond afgebrand.

De gevel van de ingang van buurthuis Stevenshof is flink beschadigd geraakt door zwaar vuurwerk. Meerdere ramen en deuren liepen veel schade op en de politie zette direct meerdere eenheden in om onderzoek te doen. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.

Ook de fontein bij het perkje in de Lindestraat is tijdens de jaarwisseling vernield door een vuurwerkbom. Buurtbewoners zagen enkele jongeren wegrennen en hebben nog tevergeefs geprobeerd ze te achterhalen.