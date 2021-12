Zo'n vijftien daklozen die worden opgevangen bij Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht zijn positief getest op het coronavirus. Daarop heeft de opvang de deuren noodgedwongen moeten sluiten. Wie binnen was, blijft daar in quarantaine. Mensen die zich melden voor een slaapplek worden verwezen naar de opvang aan het Maansteenpad in de Hoge Mors.

Sinds de bed-bad-broodopvang daar in mei vorig jaar is opgedoekt, kan De Binnenvest ook daar mensen opvangen. Ook zijn enkele daklozen met corona overgeplaatst naar een speciale 'corona-opvang' in Den Haag.

Op het terrein bij de daklozenopvang van stichting De Binnenvest zijn tenten geplaatst. Ze zijn bedoeld voor de daklozen die momenteel worden opgevangen in de koude wintermaanden.

Medewerkster Toos Pauwels van De Binnenvest is een actie begonnen om geld in te zamelen. Ze hoopt zo snel mogelijk 2.000 euro binnen te halen om wat spullen aan de schaffen die het wat dragelijker moeten maken voor de daklozen die nu voorlopig binnen moeten blijven.