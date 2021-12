Het slachtoffer van de schietpartij bij de Haarlemmerweg is een van de bewoners die boven de garage woonden. Daar werden vier kamers verhuurd door de eigenaar van het pand en de autogarage Dick Swart. Het incident vond plaats in een van de kamers. Boven de garage zijn vier kamers waar vier mensen woonden.

Een van de studenten was niet thuis en de ander lag te slapen toen het rond 1:000 uur gebeurde. Het is niet bekend wie de politie heeft gebeld. Wel moet iemand de deur voor ze open hebben gedaan want daar mankeerde verder niks aan.

Swart heeft de huisschilders al vaker gewaarschuwd over de huisfeesten die ze daar geven. "Ze lopen te klieren met dat lachgas tegenwoordig." Hij vermoedt dat de mannen de dader zelf binnen hebben gelaten en dat het toen uit de hand is gelopen of dat het een ongeluk was.

De politie heeft zijn camerabeelden meegenomen en is nog op zoek naar camerabeelden van omwonenden uit de buurt.

Illegaal verhuur

Volgens een woordvoerder van de gemeente worden de kamers illegaal verhuurd en is er een handhavingsprocedure in werking gesteld. Eigenaar en verhuurder Swart zegt dat de gemeente de verhuur gedoogd heeft en dat de ruimtes na aanpassingen en met toestemming van de brandweer, wel verhuurd mogen worden. Na gisteravond is er in ieder geval even niemand boven de garage. De politie heeft de ruimtes verzegeld voor onderzoek.

Het is niet bekend hoe het slachtoffer er aan toe is. De man is afgelopen nacht via het raam naar buiten getild en naar het ziekenhuis afgevoerd.