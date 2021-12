Bij garagebedrijf Dick Swart aan de Haarlemmerweg is een schietpartij gemeld. Politie, en ambulance zijn ter plaatse. De brandweer is opgeroepen om iemand vanaf de eerste etage naar beneden te halen.

Agenten troffen in het pand een gewonde man aan met vermoedelijk een schotwond. Direct kwam de hulpverlening op gang waaronder ook het Mobiel Medisch Team die eerste hulp verleende aan het slachtoffer. De brandweer is opgeroepen om het slachtoffer vanaf de eerste etage naar beneden te halen.

In de omgeving werd door politie gezocht naar gevluchte verdachten en troffen daarbij niemand aan. Nadat het slachtoffer vervoerd was naar het ziekenhuis startte de politie een uitgebreid onderzoek in en bij het pand aan de Haarlemmerweg. Tactisch en forensisch rechercheurs stelden daarbij onder andere sporen veilig. Ook hoorden agenten een paar getuigen.

Camerabeelden

De politie zoekt meer getuigen die iets hebben gezien of gehoord van het schietincident. Beelden uit de omgeving kunnen leiden naar de dader of daders. Daarom zoekt de politie camerabeelden uit de omgeving waar vluchtende verdachten op staan.