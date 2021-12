Burgemeester Henri Lenferink heeft bedrijfspanden aan de Rijnstroomstraat in Leiden gesloten waar grote hoeveelheden drugs, een hennepkwekerij en voorwerpen die voor drugshandel gebruikt worden werden gevonden. De panden zijn voor 24 maanden gesloten.

Het gaat om de panden om nummer 2 en 4. Het bedrijfspand op nummer 2 is al drie keer eerder gesloten geweest vanwege drugsgerelateerde en criminele activiteiten. Het is volgens de gemeente aannemelijk dat beide bedrijfspanden bekend zijn in de georganiseerde (drugs)criminaliteit en met elkaar in verband staan.

"Hierdoor is het noodzakelijk de bedrijfspanden langdurig te sluiten. Het bedrijfsmatig telen van hennep en de handel en verkoop van drugs kunnen niet los worden gezien van de grootschalige handel hierin. Dit heeft een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat", zo laat de gemeente weten.

Ook noemt de gemeente dat er sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid door herhaaldelijk ernstige en omvangrijke overtredingen van de Opiumwet. "Het bedrijfspand is bekend in het criminele circuit en dit moet doorbroken worden. Om herhaling van deze ernstige overtredingen op deze locaties te voorkomen is het noodzakelijk de bedrijfspanden langdurig te sluiten."