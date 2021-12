Het Junior Dutch Open 2022 wordt een paar maanden uitgesteld. Het Leidse internationale bowlingtoernooi zou op 22 januari van start gaan, maar door de aangescherpte coronamaatregelen en de oprukkende omikronvariant is de organisatie van het evenement onmogelijk geworden.

Het toernooi wordt in twee weekenden gespeeld in Bowling Menken aan de Kenauweg in Leiden. In overleg met de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) en Bowling Menken is het Junior Dutch Open verplaatst naar 30 april en 1 mei en 6, 7, en 8 mei 2022.

"Het valt ons zwaar dat het toernooi nu niet gespeeld kan worden", laat de organisatie weten. "Maar het niet spelen is geen optie geweest en we hopen er alsnog een mooi evenement van te mogen maken."

Voor het toernooi had de top van de Europese jeugd zich ingeschreven en ook de nationale selecties van Nederland zouden meedoen. De organisatie hoopt deze inschrijvingen door te kunnen schuiven naar april en mei.