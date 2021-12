Het pand waarin Fitnesscentrum De Spartaan is gevestigd is gisteravond op last van burgemeester Henri Lenferink tot en met 16 februari 2022 gesloten. Het pand aan de Groenesteeg is gesloten omdat de coronaregels voor de derde keer op rij niet zijn nageleefd.

Omwonenden maakten donderdagavond al melding van een forse politiemacht bij de sportschool. Toezichthouders hebben daar 'ernstige en omvangrijke overtredingen van de coronamaatregelen' geconstateerd. Ook bleek dat de sportschool 'expliciet' aan haar leden heeft laten weten welke openingstijden zij hanteren in deze periode van de lockdown.

In maart 2021 is al eerder geconstateerd dat De Spartaan geopend was voor leden terwijl binnensportlocaties gesloten moesten zijn. De burgemeester heeft in maart 2021 een last onder dwangsom opgelegd om herhaling te voorkomen. Volgens de huidige coronamaatregelen moeten binnensportlocaties nu weer gesloten zijn.

Op 21 december 2021 is geconstateerd dat de sportschool geopend was voor leden waardoor de eerder opgelegde dwangsom betaald moet worden. Vervolgens was de sportschool gisteravond weer geopend aangetroffen waardoor de burgemeester de sportschool heeft gesloten.