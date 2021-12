Meerdere politie-eenheden, de brandweer en ambulancedienst zijn donderdag aan het einde van de middag opgeroepen in verband met een verdachte situatie aan het Jacques Urlusplantsoen in Leiden.

In een woning en in een kelderbox van het appartementencomplex zijn onbekende stoffen aangetroffen. De politie deed onderzoek en werd daarbij ondersteund door een Officier van Dienst van de brandweer en een Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Ook is de Teamleider Explosieven Verkenner (TEV) ter plaatse gekomen.

Om welke stoffen het gaat is nog niet bekend. Een betrokkene is overgedragen aan hulpverleners voor een nadere beoordeling van diens gemoedstoestand.