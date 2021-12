De weersvoorspellingen voor deze week zijn uitermate gunstig voor natuurijsliefhebbers. Bij de Warmondse IJs- en Skeelerclub WIJC is al het eerste laagje ijs een feit.

Het was eerst nog even spannend of de schaatsen al uit de kast konden worden gehaald, maar volgens voorzitter Philip van der Post is het experiment geslaagd.

Ondanks dat het de afgelopen dagen licht heeft gevroren, was dat al genoeg voor de ijsbaan.