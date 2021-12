In het trappenhuis van een portiekflat aan de Willem de Zwijgerlaan is woensdagmiddag een persoon om het leven gekomen. Wat zich precies heeft voorgedaan is nog niet bekendgemaakt.

De politie doet onderzoek. De brandweer, een ambulance en meerdere politie-eenheden werden woensdag rond 13.30 uur gealarmeerd en gingen met spoed ter plaatse.

Ook de traumahelikopter uit Amsterdam werd opgeroepen, maar deze kwam uiteindelijk niet meer toen bleek dat het slachtoffer ter plekke was overleden.