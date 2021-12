De flinke snoeiactie tussen het spoor en het Spoorweghavenpad in Leiden is de Partij voor de Dieren een doorn in het oog. De gemeente Leiden nam daar onlangs een heg en een bramenstruik onder handen en ook enkele bomen werden weggehaald.

PvdD-fractievoorzitter Martine van Schaik noemt het 'verschrikkelijk': "Wat een kaalslag!". Het raadslid werd op de snoeiactie gewezen door een van de omwonenden. Die maakte een voor en een na foto van de plek naast de spoorwegovergang in de Haagweg.

De gemeente zag daar na een uitgebreide inspraakronde vanaf omdat de strook tussen het spoor en het water van de Potgieterlaan zeer biodivers is. Er leven talloze bijzondere insecten en andere bodemdiertjes en ook groeien er allerlei bijzondere planten.

Buurtbewoners en enkele experts waaronder biologen deden onder de noemer Expeditie Leiden uitgebreid onderzoek in het onontgonnen gebiedje. Een van die betrokken experts is hoogleraar Kenmerkevolutie en Biodiversiteit Menno Schilthuizen. Hij begrijpt niets van het compleet verwijderen van de begroeiing.