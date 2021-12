Het LUMC is onaangenaam verrast door het besluit van minister Hugo de Jonge om de specialistische afdeling kinderhartchirurgie in het ziekenhuis te sluiten. Het ziekenhuis zint op manieren om dit besluit tegen te houden.

Het LUMC staat achter het voornemen van de minister om kinderhartchirurgie te concentreren in slechts een paar ziekenhuizen. Daar overlegt het LUMC al langere tijd over met andere medische centra. "Concentratie komt ten goede aan de kwaliteit", reageert een woordvoerder van het ziekenhuis. Maar in Leiden begrijpen ze niet dat Rotterdam en Utrecht daarvoor door De Jonge aangewezen zijn.

Hartchirurgie wordt al 70 jaar aangeboden in het LUMC. Ook opende het LUMC in november nog een nieuwe hartafdeling voor baby's. "Het hele complex van hartzorg doet het LUMC al heel lang en daar hebben wij enorm veel expertise in."

Het nieuws dat LUMC kinderhartchirurgie kwijt raakt sloeg dan ook in als een bom bij het LUMC. Het ziekenhuis hoopt op inspraak "Wij gaan zeker proberen iets in te brengen tegen dit besluit, vooral omdat er geen argument wordt gegeven over waarom de keuze op een andere centra valt."

Daar moet beter over nagedacht worden volgens de woordvoerder. "Je brengt hiermee ook een bepaalde regiofunctie in gevaar. De kinder-IC kan wellicht niet overeind blijven als kinderhartchirurgie wegvalt. Je loopt dan het gevaar dat je die niet meer kunt bieden in de regio en dan moeten kinderen een heel eind reizen naar een ander centra in Utrecht of Rotterdam."