Op station Leiden Centraal hebben de veiligheid & service medewerkers van de Nederlandse spoortwegen zondagochtend een man staande gehouden. Omdat hij zich verzette werd om assistentie van de politie gevraagd, aldus wijkboa Joost.

De man viel op omdat hij niet had ingecheckt. Toen hij daarop werd aangesproken weigerde hij om zijn identiteitsbewijs te tonen en kwam vervolgens in verzet. Nadat de man door de NS veiligheidsmedewerkers in de boeien was geslagen vonden zij bij fouillering een groot mes. Ook had de verdachte een bivakmuts bij zich.

De verdachte zelf werd overgedragen aan politie. Van de reisgenoot van de verdachte man zijn gegevens genoteerd, hij mocht mee naar het bureau.