Een man die bij een flatwoning in de Willem Klooslaan in Leiden met een mes liep te zwaaien, is zaterdagavond door de politie aangehouden.

Toen de politie met de nodige manschappen en ook een hondengeleider ter plaatse kwam, ging de man zijn woning binnen. Daar is hij opgepakt en vervolgens meegenomen. Omdat hij verward gedrag vertoonde, is hij overgebracht naar de Psychiatrische Eerste Hulp.