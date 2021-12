De Hoge Mors in Leiden wordt vanaf volgend jaar september groener. Als de gemeenteraad ermee instemt, komen er op het Diamantplein, het Granaatplein en de Onyxstraat samen 28 bomen bij, als onderdeel van in totaal 1.691 vierkante meter extra groen in het gebied.

Daarmee lopen de drie straten voor op de rest van de Hoge Mors. De plannen om de hele wijk te vergroenen zijn namelijk nog in ontwikkeling. De gemeente wil in januari en februari inspraaksessies met de buurt gaan houden. Bij de drie genoemde straten is dat al gebeurd. Bij alle projecten komt er een nieuw riool, dat regenwater apart van consumentenwater af gaat voeren.

Het winkelcentrum Diamantplein wordt op het moment gerenoveerd. Het extra groen moet daarbij aan gaan sluiten en ruimte bieden om even te gaan zitten tussen het winkelen door. Op het Granaatplein wordt een soort kreek aangelegd, die vol kan stromen met regenwater bij hevige buien. De Onyxstraat "wordt ingericht naar het idee van een groen hofje", zo laat de gemeente weten.

Het doel van de vergroening is om te zorgen voor een prettiger omgeving maar vooral ook om beter voorbereid te zijn op extreme hitte en hevige stortregens. In verschillende wijken van Leiden lopen soortgelijke projecten.