De Leidse politie kan geen extra surveillanceauto's inzetten voor vuurwerkcontroles. Dat zei burgemeester Lenferink donderdagavond in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid waar VVD-raadslid Tom Leest namens de voltallige raad, op Leiden Participeert na, vroeg om iets te doen aan de aanhoudende vuurwerkoverlast in de Leidse wijken.

"Daar is gewoon geen capaciteit voor", zei Lenferink die wel erkende dat er al veel vuurwerk wordt afgestoken. "De indruk is zelfs dat het meer is dan vorig jaar, terwijl de verkoop toen ook al verboden was. Dat betekent dat er heel veel vuurwerk onder de mensen is."

Extra controles

Hoewel ook Lenferink zich doodergert aan de vele knallen, ziet hij geen mogelijkheden om er op korte termijn iets aan te doen. "Met extra controles sla je ook geen deuk in een pakje boter", zei Lenferink op basis van ervaringen uit het verleden.

Een proef met driehoeksmetingen

De burgemeester refereerde aan een proef met driehoeksmetingen die Leiden enkele jaren geleden heeft gedaan in samenwerking met defensie. "Het leger wil graag weten waar de vijand zich bevindt en heeft apparatuur om de juiste locatie te bepalen als er wordt geschoten. Die techniek hebben wij toen ook toegepast."

Vuurwerkresten aantreffen niet voldoende

Hoewel de politie toen prima kon achterhalen waar de illegale knallen vandaan kwamen, leverde het per saldo niks op. "Ook al vertrok de politie met ronkende motoren, ze waren toch altijd te laat om de daders te betrappen", herinnert Lenferink zich nog maar al te goed. "We hebben het hier over 'heterdaad-delicten' waarbij je moet zien wie iets doet. Het aantreffen van vuurwerkresten is dan niet voldoende."

Niets doen is geen optie

Toch vindt Lenferink niets doen geen optie. "We denken er over na wat we kunnen doen. Dit blijft ook de komende jaren spelen, waarbij we er vanuit gaan dat er het hele jaar door vuurwerk afgestoken zal worden."

Jongerenwerkers inzetten

Aan welke oplossingen de gemeente denkt, zei de burgemeester nog niet. Wel dat er ook nu al sprake is van bepaalde vormen van aanpak. Die leveren alleen nog niet voldoende op. Zo worden jongerenwerkers ingezet en kunnen daders die wel betrapt worden een last onder dwangsom krijgen. Dat is een voorwaardelijke, vaak hoge boete, die moet worden betaald als iemand opnieuw in de fout gaat.