Bij een steekpartij in het centrum van Leiden is zaterdagavond een persoon zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Het steekincident vond plaats bij het Maria Gijzenplein tussen de Haarlemmerstraat en de Oude Vest. De forensische opsporing van de politie en de recherche doen uitgebreid onderzoek naar de exacte toedracht. De omgeving werd daarvoor enige tijd afgezet met politielinten.

Naast twee ambulances werd ook het Mobiel Medisch Team met de traumahelikopter gealarmeerd. De twee ambulances kwamen ter plaatse maar de traumahelikopter werd afbesteld.