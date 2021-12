De politie is op zoek naar getuigen van een overval op een bejaard echtpaar in hun woning aan het Schaepmanplein in Leiden. De overval op de 84-jarige vrouw en de 88-jarige man vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Rond 5.45 uur kreeg de politie een melding van de woningoverval waarna agenten er direct heen gingen. Een of meerdere daders zouden al sinds 4.00 uur in de woning zijn geweest op zoek naar een goede buit.

Daarbij is de 84-jarige bewoonster verbaal bedreigd. Rond 5.30 uur is de woning door de verdachte(n) verlaten. Er is niemand gewond geraakt, maar het echtpaar is zeer geschrokken.

De politie doet momenteel onderzoek naar de overval en is op zoek naar getuigen. Het signalement van de verdachte is als volgt: Donkere huidskleur, stevig postuur en tussen de 1,70 en 1,75 meter lang. De verdachte droeg een zwart leren mondkapje en zwarte kleding.