De NS laat vanaf maandag meer treinen van en naar Leiden Centraal rijden. Die dag gaat de nieuwe dienstregeling in.

In de nieuwe dienstregeling rijden vier treinen per uur tussen Leiden, Alphen aan den Rijn en Utrecht. Ook gaat er vanaf maandag iedere tien minuten een Intercity rijden richting Schiphol en Den Haag en Rotterdam. De uitbreiding van het aantal treinen per uur betekent voor veel reizigers minder lang wachten en vaker een zitplaats. Ook ontstaat voldoende capaciteit om toekomstige groei op te vangen.

Vooral in de ochtendspits tussen 6.00 en 10.00 uur en avondspits van 15.00 tot 20.00 uur rijden meer directe treinen rijden tussen Leiden en Utrecht. De Sprinter tussen Leiden Centraal en Alphen aan den Rijn rijdt door naar Woerden en Utrecht en heeft Houten Castellum als eindbestemming.

Omdat het traject op een aantal plekken enkelsporig is, was het een puzzel om de gewenste frequentieverhoging van de treinen voor elkaar te krijgen, zegt de NS. Door een nieuwe wissel aan de oostkant van Alphen aan den Rijn en doordat verschillende spoorwegovergangen aangepast zijn of nog worden, is het mogelijk om meer treinen te rijden.