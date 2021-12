Een auto is vrijdagavond in de parkeergarage onder het Bevrijdingsplein in Leiden frontaal tegen een muur aan geknald. De bestuurder is aangehouden wegens rijden onder invloed.

De hulpdiensten werden gealarmeerd en waren snel ter plaatse.

De bestuurder is door de politie aangehouden. Uit een speekseltest bleek dat de bestuurder mogelijk onder invloed van verdovende middelen reed.