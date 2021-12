De camera's die de Universiteit Leiden in coronatijd heeft geïnstalleerd om te tellen hoeveel mensen er in een ruimte zijn, worden tot nader order uitgezet. Dit heeft het universiteitsbestuur besloten nadat zowel studenten als medewerkers hun zorgen uitten in een open brief, petitie en demonstratie.

De universiteit noemt de aanhoudende onrust de aanleiding voor de "time-out". "We betreuren dat medewerkers en studenten ongerust zijn geworden en leren hiervan dat we met onderwerpen die over privacy gaan nog zorgvuldiger moeten omgaan", aldus voorzitter Annetje Ottow.

De Universiteitsraad vroeg donderdag om opheldering en wil niet alleen aandacht voor de "feitelijke privacy", maar ook over het "gevoel van privacy".

Het besluit om de camera's voorlopig uit te zetten geeft de universiteit de tijd om "een zorgvuldige, externe audit naar het systeem te laten doen" en de veiligheid te verbeteren. "Omdat hierover bij medewerkers en studenten twijfels zijn ontstaan, vinden we een time-out en het externe onderzoek naar het systeem heel belangrijk. Daarnaast willen we zo snel mogelijk verder in gesprek gaan met de studenten en medewerkers die zorgen hebben."