Een nieuwe riolering, bredere fietspaden en meer groen: de Schipholweg in Leiden krijgt een grondige renovatie.

De weg die van de stationstunnel tot de Willem de Zwijgerlaan loopt, moet op die manier beter passen bij de 'duurzaamste kilometer van Nederland' en tegelijkertijd bij de Leidse Ring Noord (LRN).

Sluipverkeer uit de stad lokken

De Schipholweg is een kort stukje van de LRN, die de A44 via de Plesmanlaan, de Willem de Zwijgerlaan, de Oude Spoorbaan en de N446 met de A4 verbindt. Door deze route te verbeteren, hoopt de gemeente sluipverkeer uit de stad weg te lokken, waardoor fietsers en groen in de stad meer ruimte krijgen. De LRN moet bovendien zorgen voor sneller busvervoer.

Een extra rijbaan

Belangrijke aandachtspunt bij het vernieuwen van de Schipholweg is de aansluiting van de Parmentierweg. Voor bewoners van de Maredijkbuurt tussen de Mare en de Schipholweg is dat een belangrijke route de wijk uit. Die aansluiting blijft dan ook in stand. Verkeer vanuit de stad of het Boerhaavedistrict kan ook sneller de Schipholweg bereiken, want de Dellaertweg, die parallel aan de Schipholweg onder het Achmea-kantoor loopt, krijgt een extra rijbaan.

Het starten van de werkzaamheden

De gemeenteraad neemt naar verwachting in januari een besluit over de toekomst van dit deel van de Schipholweg. Als de raad akkoord gaat beginnen de werkzaamheden aan de hoofdweg in de zomer van 2022. In totaal duren die een jaar.