Studenten van mboRijnland krijgen dit jaar ook op 23 en 24 december vrij. Dat schrijft het bestuur van de school in een brief aan de studenten. Het opleidingsinstituut wil de studenten hiermee wat extra rust geven om goed de feestdagen in te gaan.

"We zien en horen dat de aanscherpingen van de coronamaatregelen en oplopende coronabesmettingen impact hebben op iedereen", schrijft voorzitter van het College van Bestuur Otto Jelsma. "Er is daarom besloten om iedereen donderdag 23 en vrijdag 24 december vrij te geven." Alle locaties gaan twee dagen voor Kerst al dicht.