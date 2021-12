Een aannemer start donderdagavond rond 19.00 uur met werkzaamheden om de aansluiting van de nieuwe Stationsweg op de bestaande wegen te maken.

Weinig overoverlast

Door de werkzaamheden in één lang weekend uit te voeren is er zo min mogelijk overlast voor het verkeer en de buslijnen, zegt de gemeente. Ook met de overlast voor omwonenden wordt rekening gehouden door zoveel mogelijk de werkzaamheden met luid geluid overdag of in de vroege avond uit te voeren.

Omleiding van het verkeer

Bussen en auto's worden omgeleid via de Bargelaan, Schuttersveld en de Lammermarkt. Fietsers kunnen van en naar het station via de Morssingel.

Werkzaamheden

Op donderdagavond wordt het oude asfalt en het oude riool verwijderd. Van vrijdag tot en met zaterdag wordt er dag en nacht doorgewerkt om het nieuwe riool aan te leggen. Vanaf zondag worden de voorbereidingen getroffen voor het asfalteren. Dit gebeurt vanaf maandag tot dinsdagochtend 5.00 uur. In een dag en een nacht worden er dan vier lagen asfalt aangebracht. Dinsdagochtend is het werk gereed en is de nieuwe weg beschikbaar voor al het verkeer.