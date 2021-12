Op initiatief van stichting Nadja, die zich inzet voor kinderen met een beperking, worden de grijze afvalbakken in Leiderdorp opgefleurd met vrolijke dierenstickers.

De stickers voor de afvalcontainers zijn onderdeel van het project 'Kunstwerken in buitenruimtes' en gemaakt door de jongeren van de spelmiddag van stichting Nadja.

"Om deze bijzondere jongeren beter zichtbaar te maken, willen we laten zien dat zij niet alleen zorg nodig hebben maar daadwerkelijk iets bijdragen", zegt een woordvoerder van stichting Nadja. "Zij maken met hun kunst de wereld een stukje mooier en vrolijker. Dit blijkt zo'n succes, dat we voorlopig doorgaan met dit project en inmiddels ook in opdracht werken."

Op de website van stichting Nadja zijn de stickers te bestellen. Er is keuze uit twee verschillende formaten.