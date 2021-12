Studenten van Universiteit Leiden blokkeren dinsdagmiddag de ingang van het Lipsiusgebouw aan de Cleveringaplaats. Ze zijn tegen de nieuwe camera's die sinds vorig jaar op de universiteit hangen.

De camera's waren bedoeld om bezoekers te tellen, maar kunnen ook je lengte meten, leeftijd inschatten, geslacht bepalen en zelfs zien of je een mondkapje draagt.

In 2020 heeft de universiteit bij alle ingangen van gebouwen en collegezalen zogenoemde slimme camera's opgehangen. Het gaat om 371 camera's, zocht universiteitsblad Mare uit.

"Je hebt de normale camera die gebruikt wordt zodat de beveiliging kan zien wie er binnenloopt. Maar de camera's die de universiteit nu heeft opgehangen maken gebruik van artificial intelligence. Dat betekent dat ze op eigen houtje net iets te veel kunnen. En als je dat combineert met een slecht beveiligd netwerk, dan zijn opeens je gegevens niet meer zo veilig", vertelt initiatiefnemer Wiebes.

Volgens Wiebes is het een groot probleem dat de veiligheid van de gegevens niet gegarandeerd is en hij is bang dat de gegevens uitlekken.

Naar aanleiding van de ophef stuurde het college van bestuur van de universiteit afgelopen maand een uitgebreide mail naar alle studenten en werknemers. Daarin werd uitgelegd uit wat het belang is van de camera's: "waardevolle informatie tijdens de coronapandemie" en "relevante informatie voor roostermakers". De communicatie had wel beter gekund, zo geeft de universiteit toe.

Het protest duurde tot 14.00 uur.