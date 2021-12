Een auto is dinsdag langs de Provincialeweg N446 bij Leiderdorp in de sloot terechtgekomen. De bestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek.

Het ongeval vond rond 8.05 uur plaats.

Voor de berging van het voertuig werd de N446 tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Het verkeer werd via de Parallelweg geleid. Hoe het ongeval plaats vond is nog onbekend.