Vanaf dinsdag houden wijkagenten Perry Vrijburg en Sjaak Caspers van de politie in Leiden-Noord elke dinsdagmiddag een inloopspreekuur in de Merenwijk.

De twee wijkagenten zijn voortaan elke dinsdag tussen 15.00 en 16.00 uur aanwezig in het pop-up museum in de Kopermolen. Iedereen met vragen of opmerkingen is welkom. Ook geven de wijkagenten informatie over allerlei zaken en het publiek kan zaken bij hen melden.