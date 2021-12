Er heeft zondagavond brand gewoed in een kledingcontainer in Leiderdorp. Even na 18.00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor de containerbrand op het terrein van basisschool de Bron aan de Vronkenlaan.

Bij aankomst kwam er al veel rook uit de container. De brandweer heeft de brand geblust en alle smeulende resten nat gemaakt. Daarna was de klus geklaard.

Hoe de brand is ontstaan en of er sprake is van brandstichting, is nog niet duidelijk.