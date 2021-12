De door LSVV '70 aangekondigde demonstratie in de vorm van een voetbalwedstrijd gaat zaterdag niet door. Burgmeester Henri Lenferink heeft de club laten weten geen toestemming te verlenen voor de wedstrijd die om 16.30 uur gepland stond en dus na 17.00 uur door zou gaan.

In de Kikkerpolder stond voor komende zaterdag een derby op het programma. De vrouwen 1 van LSVV zouden om 16.30 uur spelen tegen de vrouwen van Lugdunum. De voetbalwedstrijd kan niet doorgaan omdat het sportcomplex om 17.00 uur moet sluiten vanwege de nieuwste coronamaatregelen.

Om toch te kunnen spelen wilde het team de wedstrijd aanmerken als demonstratie. "Een studentikoze grap met een zeer serieuze ondertoon", zei trainer Wietse Jelles van de Leidse Studenten Voetbal Vereniging eerder deze week tegen Sleutelstad.

Gisteren diende Jelles bij het politiebureau aan de Langegracht een aanvraag in voor de demonstratie. "De betoging wordt afgekondigd door een in het zwart geklede coördinator", schreef de club in de aanvraag, verwijzend naar de scheidsrechter. "Deze coördinator voert vocaal en met de fluit de boventoon."

De demonstratie voor de duur van de wedstrijd gaat echter niet door. De burgemeester geeft er geen toestemming voor in verband met de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Ook de anderhalvemetermaatregel zou in zijn ogen niet nageleefd kunnen worden.