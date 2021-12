Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de passagier van een taxi vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Steenstraat in Leiden, bijna een half jaar geleden. Dat meldt het OM na vragen van Sleutelstad en mediapartner Omroep West. Bij het ongeluk kwam de zevenjarige Doris om het leven. Het voorval had veel impact in de stad. Veel mensen zagen het gebeuren omdat er, naast de Steenstraat, markt was op de Beestenmarkt.

De afgelopen maanden heeft het OM zich beziggehouden met een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk dat op 5 juni dit jaar plaatsvond. Lang bleef onduidelijk of en wie er schuld had. De lange duur hield ook de politiek in Leiden bezig. "Strafrechtelijke onderzoeken, ook naar dodelijke verkeersongelukken, moeten zorgvuldig gebeuren", zegt een woordvoerder van het OM daarover. "Een tijdsverloop van maanden is niet ongebruikelijk."

Inmiddels is het onderzoek afgerond en is besloten de passagier van de taxi te vervolgen voor 'het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop'. De nabestaanden zijn hierover door de officier van justitie op de hoogte gesteld. "Daarnaast zijn ze door de officier ook geregeld op de hoogte gehouden over het verloop van het onderzoek", vult de OM-woordvoerder aan.

Taxipassagier gooide deur plotseling open

De passagier van de taxi heeft roekeloos zijn deur opengegooid, zegt de moeder van Doris. "Mijn man fietste voor mij met Doris naast hem", zo blikt ze terug op dat fatale moment. "Onze jongste dochter zat bij mijn man achterop in een kinderzitje. Het was druk, omdat de markt ook dichtbij was. De bussen moesten van twee kanten door het smalle gedeelte."

Voor het fietsende gezin kwam een taxi tot stilstand, voor een groot deel op de rijbaan. "Mijn man moest voor Doris gaan fietsen om er langs te kunnen", zo verklaart ze op haar social media. "Hij zei nog tegen haar: rechts aanhouden. Opeens sloeg de deur van de taxi open, maar die ging gauw weer dicht, dus we dachten dat de chauffeur ons had gezien. Daarna gooide de passagier de deur met grote kracht open. Die deur raakte Doris zó hard dat ze op de grond viel."

"Ik sprong meteen op m'n knieën en probeerde haar naar rechts te trekken, maar ik kon er niet bij. Plotseling zag ik een bus aankomen en ik schreeuwde: stop, stop! Maar de bus reed door en raakte Doris haar hoofd." Op Twitter beschrijft de moeder meerdere malen hoe erg ze Doris, die afgelopen week acht jaar zou zijn geworden, mist. "Doris was altijd zo vrolijk. Ik vertelde haar van iedereen te houden en iedereen te respecteren. Ze was zo behulpzaam."

Vragen in de politiek

Ook in de politiek heeft het dossier zich niet onberoerd gelaten. Vooral rees de vraag of de situatie in de Steenstraat, met de markt en elkaar passerende bussen, wel veilig was. De gemeente zei ook benieuwd te zijn naar de resultaten van het politieonderzoek. De urgentie om in te grijpen, was er echter niet meer omdat de markt in de tussentijd terug was verplaatst naar de Nieuwe Rijn.

Bovendien was de verkeerssituatie rond de markt, volgens de Leidse burgemeester Henri Lenferink, gebaseerd op een uitgebracht verkeersadvies. Hij hoopte vooral dat het politieonderzoek 'nog duidelijker zal maken hoe het ongeluk precies heeft plaatsgevonden'.

Lokale partij Leiden Participeert nam daar geen genoegen mee en stelde twee keer politieke vragen over het politieonderzoek. Raadslid Anandkoemar Jitan wil het eerder uitgebrachte verkeersadvies zien en sprak van een 'politiek zwijgen' dat na maanden doorbroken moest worden. Ook wil Jitan van de burgemeester weten waarom de situatie rond de tijdelijke locatie van de markt als 'veilig' is bestempeld.

Enorme impact in Leiden

Het nieuws dat er een meisje van zeven om het leven kwam bij een ongeluk in hartje centrum van de stad sloeg in als een bom. Het was op dat moment druk in de stad. De dagen na het ongeluk ontstond er een bloemenzee die steeds groter werd. Tientallen knuffels werden neergelegd. Mensen stonden huilend op de Steenstraat. Ongeloof overheerste.

De markt hield een week na het ongeluk een minuut stilte en de marktkooplieden legden een enorme krans ter ere van Doris. Ook burgemeester Henri Lenferink was aanwezig. "Dit is indrukwekkend", zei hij destijds.