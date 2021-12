Er sterven op dit moment zoveel mensen aan corona en griep dat bij begraafplaats Rhijnhof in Leiden een extra koelunit is neergezet. Uitvaartverzorger DELA zag eind vorige week aankomen dat het aantal koelplekken die er inpandig zijn niet genoeg zouden zijn. "We willen voorkomen dat we tegen familieleden moeten zeggen dat er geen plek is."

Bij Rhijnhof zijn normaal gesproken negen koelplekken voldoende. "We hebben er nu buiten zes extra koelplekken bij", zegt locatiemanager Roland de Groot. "We zijn voortdurend vol nu. Als er lege plekken zijn worden ze ook meteen weer opgevuld." De koelunit staat discreet opgesteld achter het pand. "De familie merkt er niks van. We gaan er ook nog zwarte schermen omheen zetten."

In totaal heeft DELA tien koelunits neergezet in het hele land, en dus ook in Leiden. Het is al de derde keer dat de uitvaartbranche extra koelruimte nodig heeft. De eerste keer was in maart 2020 en de tweede keer begin dit jaar. Volgens een woordvoerder is het nu nodig door een toenemend aantal coronagerelateerde sterfgevallen in combinatie met een griepepidemie.