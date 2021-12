Het mobiele vaccinatieteam van de GGD Hollands Midden is donderdagochtend aanwezig in Het Gebouw in Leiden-Noord. Hier kan iedereen terecht zonder afspraak tussen 8.00 en 13.00 uur voor een eerste of tweede prik. Ook op donderdag 9 en 16 december is het mobiele team in het buurtcentrum aan het Arubapad aanwezig.

De priklocatie in het Event en Convention Center ECC Leiden is dagelijks geopend voor alle prikken, ook de zogenaamde boosterprik. Ook bij deze locatie is het niet nodig om een afspraak te maken. Voor de extra prik, de booster- of derde prik voor mensen met een afweerstoornis, is een afspraak maken wel noodzakelijk.

Op dit moment heeft 85 procent van de 12-plussers in de regio Hollands Midden een eerste prik gehad. En 83 procent van de 12-plussers is inmiddels volledig gevaccineerd.