Jongeren komen in tijden van corona vaak slecht in het nieuws. Ze laten rotzooi liggen in het park, houden illegale feestjes en houden zich niet aan de coronamaatregelen. Een groep Leidse jongeren wil daar iets tegenover zetten. "We gaan geld inzamelen voor de zorg", zegt Sjoerd van Cromvoirt, een van de initiatiefnemers, "en de culturele sector helpen."

Een week geleden kwam het plan naar boven borrelen tijdens een bijeenkomst van Studio Moio, een organisatie die jongeren helpt die vastlopen op school. "We wisten al dat er weer nieuwe maatregelen zouden aankomen en we wilden iets leuks bedenken om te gaan doen om onze stagiairs gezond te houden", zegt Van Cromvoirt. "Zij hebben ook geleden onder de coronacrisis." Er gingen allerlei ideeën over tafel, maar de zorg helpen bleef hangen. "Ik vind het mooi dat ze, hoewel ze het zelf ook zwaar hebben, iets bedenken om anderen te helpen."

Studio Moio helpt jongeren die uitvallen bij het reguliere onderwijs, vertelt Van Cromvoirt. "We hebben ook veel stagiairs uit het mbo. We doen aan maatschappelijke innovatie omtrent onderwijs. We willen laten zien dat deze jongeren heel veel potentie hebben. Los van hun opleiding. En daar past deze actie ook in."

Crowdfundacties drijven vaak op tegenprestaties als kilometers hardlopen, in ijskoud water onderdompelen of taarten bakken en verkopen, maar de jongeren van Studio Moio pakken het wat anders aan. "We hebben voor verschillende donaties een cadeautje. Bijvoorbeeld een T-shirt met opschrift Help de zorg naar een miljoen, kerstkaarten met foto's gemaakt door onze deelnemers. En verder hopen we natuurlijk dat de kerstgedachte een rol speelt en mensen anderen graag willen helpen."

De opbrengst van de actie wordt op twee manieren besteed, legt Van Cromvoirt uit. "70 procent gaat direct naar de medewerkers, als een soort bonus. De andere 30 procent krijgen ze in de vorm van een tegoedbon voor de culturele sector in Leiden. Bijvoorbeeld een lunchconcert of een kunstwerk of een workshop. Zo steken we een hart onder de riem van het zorgpersoneel en steunen we tegelijkertijd de culturele sector. Want kunstenaars en artiesten hebben ook veel last van de coronacrisis. Zo slaan we twee vliegen in een klap."

Of die één miljoen euro gehaald gaat worden, is een vraag die uiteindelijk pas op 23 december kan worden beantwoord. Een maand nadat het plan is geboren, willen de jongeren hun cheque overhandigen aan de medewerkers van het Alrijne ziekenhuis.