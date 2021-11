De provinciale weg N206 tussen Zoeterwoude en Stompwijk is maandagavond enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest, nadat een automobilist de macht over het stuur was verloren en ondersteboven in de greppel naast de weg terecht kwam.

De twee inzittenden kwamen wonderbaarlijk genoeg met de schrik vrij. De auto is zo zwaar beschadigd dat deze als verloren kan worden beschouwd. Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om het zwaar beschadigde voertuig weg te takelen.