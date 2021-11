In winkelcentrum De Winkelhof in Leiderdorp opent woensdag een bijzondere drankzaak. De slijterij verkoopt namelijk uitsluitend alcoholvrije dranken. De eerste alcoholvrije drankwinkel van Zuid-Holland is gevestigd op de plek waar tot voor kort reisbureau D-reizen zat.

Voor ondernemer Wim Boekema is het de derde vestiging van Nix & Nix. "In juli opende ik mijn eerste winkel in Haarlem, daarna volgde Heerhugowaard. En over een paar dagen kun je dus ook bij ons terecht in Leiderdorp", vertelt de slijter enthousiast.

Boekema startte zijn onderneming na persoonlijke ervaringen. "Ik hou van sporten maar ook van sociaal bezig zijn. Die combinatie gaat niet altijd samen. Het gebeurde toch wel eens dat ik de ochtend na een feestje van plan was om te sporten, maar dan toch niet ging omdat ik me niet zo fit voelde", vertelt hij. Om zijn katers te bestrijden ging de ondernemer op zoek naar alcoholvrije alternatieven.

Acht colaatjes

"Het viel me op dat er best veel 'volwassenendrankjes' zijn. Maar de kwaliteit wisselt nogal. Ze smaken niet allemaal even goed", ordeelt Boekema. Na een tijd experimenteren had de ondernemer een flinke lijst verzameld met producten die hij aan zijn eisen voldoen. "Omdat ik op datzelfde moment ook aan het nadenken was over een eigen bedrijf, was een en een als snel twee en besloot ik om een winkel in alcoholvrije dranken te beginnen."

"Als je op een feestje graag een biertje of wijntje drinkt kun je die wel vervangen voor cola, maar na acht colaatjes ben je dat wel zat hoor", weet Boekema, die zegt dat zijn alcoholvrije drankjes minder snel het gevoel geven dat je de hele avond frisdrank staat te drinken. "Dan houdt je het wel vol." Naast alcoholvrij bier en wijn verkoopt de winkel diverse soorten gin, rum, whisky en kruidenbitters. "Allemaal met nul procent alcohol natuurlijk."